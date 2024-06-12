الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين"

رئيس جهاز السويس
رئيس جهاز السويس الجديدة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بجميع قطاعات المدينة ولاسيما القطاع السكني، والذي يضم تنفيذ عدد ٨٦ عمارة ٢٠٦٤ وحدة سكنية مساحة الوحدة ٩٠ م٢ بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

كما تابعت المهندسة أسماء مخلوف، سير العمل بشبكات البنية التحتية للمرحلة العاجلة بمساحة٣٠٠ فدان، وخاصة قطاع المياه والصرف، وكذا نسب التنفيذ بمحطة معالجة الصرف الصحي للمرحلة العاجلة " محطة كومبكت " بطاقة ١٠٠٠م3/يوم، وكذلك خزان تكديس المياه ضمن أعمال البنية التحتية سعة ١٠٠٠٠م٣.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، قطاع الطرق، والأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الخدمية، والتي تضم السوق التجارية ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة، وكذا سير العمل بشبكة إنارة الطرق.

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وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بخط المياه الناقل قطر ٨٠٠ مم المغذي للقرى السياحية جنوب سوميد، كما تفقدت جميع القرى التي يتم تغذيتها بالمياه على طول الخط.

وتابعت رئيس جهاز السويس الجديدة، رافع مياه الشرب قطر الـ٨٠٠ مم المنوط به رفع المياه الواردة من محطة تحلية مياه البحر طاقة ١٠٠ ألف م٣/يوم، للاطلاع على أعمال صيانة الطلمبات بعنبر التشغيل ومبنى الديزل والكهرباء، موجهةً بالمتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة بالرافع ولاسيما مصادر التيار الكهربائي لتشغيل الطلمبات الجديدة ضمن أعمال إعادة تأهيل الرافع.

وشددت مخلوف، على ضرورة تكثيف الأعمال الجاري تنفيذها للانتهاء من تنفيذ المشروعات طبقًا للبرامج الزمنية المتفق عليها، والالتزام بكافة إجراءات السلامة المهنية.

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