موعد نزول ios 18.. تحديث مجاني لبرنامج iPhone Xs

أعلنت شركة أبل Apple عن نظام التشغيل iOS 18، وهو الجيل التالي من نظام التشغيل الذي يعمل على تشغيل أجهزة iPhone، فيما يبحث العديد من الأفراد حول العالم عن موعد نزول ios 18 والذي يقدم مميزات جديدة.

موعد نزول ios 18

وعن موعد نزول ios 18 قالت شركة Apple، سيكون نظام التشغيل متاحًا هذا الخريف كتحديث مجاني لبرنامج iPhone Xs والإصدارات الأحدث.

خصائص ios 18

ويتضمن iOS 18 عددًا كبيرًا من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك خيارات التخصيص، والقدرة على إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وإضافة ChatGPT وميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وما تروج له الشركة على أنه أكبر إعادة تصميم لتطبيق الصور على الإطلاق.

وتعد الخصوصية أيضًا عاملًا رئيسيًا في إصدار iOS 18 القادم، حيث يعد نهج Apple تجاه الذكاء الاصطناعي في Apple Intelligence علامة بارزة لكيفية محافظة الشركة على تركيزها على خصوصية المستخدم.

ومع ذلك، بينما نعرف الآن ما يمكن توقعه من iOS 18، سنحتاج إلى معرفة أجهزة iPhone التي ستدعم التحديث الأخير ومتى يمكننا توقع ذلك.

مميزات التحديث القادم iOS 18

لم تؤكد شركة Apple بعد متى سيتمكن مالكو ايفون من الترقية إلى الإصدار الكامل من iOS 18، ولكن يمكننا النظر إلى تواريخ إصدار iOS السابقة للحصول على رؤية أفضل حول الموعد المتوقع للتحديث هذا العام.

تم إصدار آخر خمسة إصدارات iOS من ( iOS 13 إلى iOS 17 ) جميعها في شهر سبتمبر، مع وصول أحدث ثلاثة إصدارات في يوم الاثنين الثاني أو الثالث من ذلك الشهر.

تاريخ إصدار iOS 13: الخميس. 19 سبتمبر 2019

تاريخ إصدار iOS 14: الأربعاء. 16 سبتمبر 2020

تاريخ إصدار iOS 15: الإثنين. 20 سبتمبر 2021

تاريخ إصدار iOS 16: الإثنين. 12 سبتمبر 2022

تاريخ إصدار iOS 17: الإثنين. 18 سبتمبر 2023

مع وضع هذه التواريخ في الاعتبار، نتوقع أن تحذو شركة Apple حذوها وتطلق نظام التشغيل iOS 18 في وقت ما في شهر سبتمبر - على الأرجح في يوم الاثنين الثاني أو الثالث من الشهر. يؤدي هذا إلى تحديد تاريخ الإصدار الأكثر ترجيحًا لنظام التشغيل iOS 18 يوم الاثنين 9 أو 16 أو 23 سبتمبر.

ومع ذلك، قبل هذا الإصدار، سيتمكن مستخدمو أيفون من الانضمام إلى النسخة التجريبية للمطورين والإصدارات العامة لنظام iOS 18 على الطرز المدعومة.

الإصدار التجريبي من iOS 18 للمطورين موجود بالفعل ومتاح للتنزيل لأولئك المشتركين في برنامج Apple Developer، والذي يتطلب رسومًا سنوية قدرها 100 دولار للانضمام.

ومع ذلك، فإن الإصدار التجريبي العام القادم مجاني لجميع المستخدمين المسجلين في برنامج Apple Beta Software على الرغم من عدم وجود تاريخ مؤكد لإصدار النسخة التجريبية العامة، إلا أنها ستصدر عادةً في وقت ما في شهر يوليو.

الحد الأدنى لمتطلبات نظام التشغيل iOS 18 هو أجهزة أيفون المجهزة بمجموعة شرائح Apple A12 Bionic.