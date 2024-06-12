الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 904 شاحنة و587 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 378 شاحنة و572 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 526 شاحنة و15 سيارة. 

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تداول 3900 طن بضائع و382 شاحنة بميناء نويبع
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة الرياض، بينما تغادر السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الرياض، أمل وبوسيدون إكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية2 وAlCUDIA EXPRESS، كما تم تداول 3900 طن بضائع و382 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3617 راكب بموانيها.


مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء

يذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير زار مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

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ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 مترا يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة.

 وتضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، ووجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة ما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا مواني الهيئة 6 موانئ بحرية أرصفة موانيء الهيئة

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