الاقتصاد يُسعد طلاب الثانوية العامة بالجيزة

أرسل طلاب الثانوية العامة البشرى لأولياء أمورهم عقب انتهاء امتحان مادة الاقتصاد، موضحين أن الامتحان سهل وفي متناول الطلاب.

وعبر فتحات صغيرة من أبواب المدرسة، تواصلت الأمهات مع أبنائهن للاطمئنان عليهم، وعلى أدائهم في الامتحان، فردوا عليهم بأنه كان سهلًا.

وتابعت “الدستور” منذ اللحظة الأولى توافد الطلاب على لجان امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء في ثاني أيام ماراثون الثانوية العامة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

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