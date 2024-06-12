الأزهري: الجماعات الإرهابية حاولت القضاء على الوطن بأفكارها الخبيثة

قال الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، خلال ندوة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات - آليات المواجهة" التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، إن المد الشيعي لم ينتشر في مصر لأن مصر سنية بالفطرة، رغم محاولة صبغة مصر بالشيعية لكن الوجدان المصري كان حاضرًا، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي الذي نشر العلم وكان العلم هو حصن الأمان من الأفكار الهدامة وقتها.

وأضاف "الأزهري" أن جماعة الإخوان كانت إحدى الجماعات التي نشرت الفكر الهدام وحسن البنا ولد عام ١٩٠٦ حتى وصل إلى عامه ٢٢، وقتها عقد الأزهر مؤتمرًا حاشدًا بحضور رجال الدين لبحث هذا الأمر وتوصل علماء الأزهر أن هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها بشروطها الشرعية في الوقت الحالي، ولكن تفاجأ الجميع في عام ١٩٢٨ بدعوة من حسن البنا خريج دار العلوم الإخواني والذي دعا لتأسيس فكرة الخلافة.

وكشف "الأزهري" عن تحالف الإخوان مع هتلر وقتها، بعد دعا هتلر محمد أمين الحسيني أحد التابعين له فطلب منه مقابلته لأنه سوف يكون حليفًا قويًا، وتمت المقابلة بين محمد أمين وهتلر ووقتها شعر حسن البنا بالقوة ولكن فجأة هزمت ألمانيا مما أصاب "البنا "بالارتباك.

وتابع، أن جماعة الإخوان أحد أخطر الجماعات التي سعت على مدار تاريخها لبث الأفكار الإرهابية واحد محاورها هو استهداف الوطن الذين وصفوه بأنه حفنة تراب لا قيمة لها صنعها المحتل بحدود وطنية من منظور في جماعة التطرف يعد تحدي بالنسبة لهم يجب أن يسحق وأيضًا سعيهم لسحق فكرة تقديس الأب والأم.

وقال "الأزهري" إن الوطن أرض وتاريخ مجيد وحضارة عظيمة حكمها حكام عظام وبالتالي لا يمكن أن يكون حفنة تراب وفقًا لما يقوله الجماعات الإرهابية، كما أن تصدير فكرة سيئة عن الدين أدى إلى ظهور الإلحاد منذ بداية ظهوره إلا أنه كان حالات فردية ولكنه قد انتشر منذ بداية عام ٢٠١٢.

وأوضح أن الصراع والحرب بأكملها على عالم السوشيال ميديا لخطف أفكار وعقول أبناءنا، مشيرًا إلى أن الإلحاد والإرهاب بينهم تحالف طردي ويجب مواجهتهم مواجهة علمية جسورة.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة" تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشركة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني.