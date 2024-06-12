أم الجميع.. سيدة تدعو لطلاب الثانوية العامة أمام مدرسة في الدقي (بث مباشر)

تواجد العديد من الأمهات أمام لجان الثانوية العامة، منذ صباح اليوم الأربعاء، من أجل تقديم الدعم ومساندة ذويهم في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وحرص عدد من أولياء الأمور على تقديم بعض الدعوات وتلاوة القرآن تضرعا لله من أجل تسهيل تأدية الامتحان عليهم، وذلك من أمام لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة.

ورصدت “الدستور” في بث مباشر دعاء إحدى الأمهات وتلاوة القرآن من أجل كافة طلاب الثانوية العامة.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.