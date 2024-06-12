لا شكاوى.. الهدوء يسيطر على محيط لجان الثانوية العامة بأسيوط وانتظام الامتحانات

سيطرت حالة من الهدوء على محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع حدوث أي عائق قد يعرقل سير أعمال الامتحانات.



وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، هناك انتظام لأعمال الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظة حيث تم توزيع صناديق الأسئلة على الإدارات التعليمية ووصولها إلى لجان الامتحانات في الموعد المحدد لها وتم فتح اللجان في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا لاستقبال الطلاب وانتظام العمل داخل اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بدأت اللجنة الأولى بمادة الاقتصاد الساعة 9 وحتى 10٫30 صباحا لمدة ساعة ونصف، مع قضاء نصف ساعة بين المادتين على أن تكون الإحصاء من الساعة 11 صباحا وحتى 12٫30 ظهرا ولمدة ساعة ونصف أيضا.

الهدوء يسيطر على اللجان وانتظام الامتحانات



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة بلغ نحو 28 ألفا و132 طالبا وطالبة، موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين Stm.



وأضاف محمد إبراهيم دسوقي، أن طلاب الثانوية العامة ينقسم عددها إلى ثلاثة أقسام 19 ألفا و56 طالبا وطالبة شعبة علمي علوم، و1576 طالبا وطالبة علمى رياضة، أما عن شعبة الأدبي فعدد الطلاب بها 7500 طالب وطالبة، ومدارس المتفوقين stm 113 طالب وطالبة بينما يؤدي 6 طلاب مكفوفين، كما يبلغ عدد المنتدبين على اللجان السير 6259 ملاحظ، و1257 مقدر درجات، مع توفير 23 استراحة للمراقبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.

