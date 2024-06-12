الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

نص برقية رئيس الجامعة للرئيس السيسي 

جاء في برقية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التي أرسلها للرئيس عبدالفتاح السيسي: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وجميع منتسبي جامعة قناة السويس أن نُهنئ سيادتكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى أن يُعيده عليكم وعلى الأمة المصرية والعربية بالخير واليمن والبركات".

"فخامة الرئيس، مع استقبال تلك المناسبة المباركة نسترجع قيم التضحية والفداء ونعاهد سيادتكم بمزيد من العطاء والوفاء من أجل رفعة مصرنا الحبيبة، راجين من المولى عز وجل أن يوفقكم للمضي قدمًا نحو تعزيز مسيرة العمل الوطني لتحقيق أهدافها، وترسيخ غدٍ مشرق بالتنمية والازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير".

برقية تهنئة لرئيس الوزراء وشيخ الأزهر

وهنأ الدكتور ناصر مندور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية.

كما هنأ الدكتور ناصر مندور العاملين بجامعة قناة السويس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، باعثًا برسالة تقدير واعتزاز لجميع منتسبي الجامعة من نواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، داعيًا المولى عز وجل مبتهلًا إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم جميعًا بخير.

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