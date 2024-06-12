خبير علاقات دولية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة جاء فى توقيت مهم

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الطارئة لغزة في المملكة الأردنية مهمة جدًا من حيث التوقيت والدلالات والمخرجات، موضحًا أنه يأتي في الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي منذ الـ8 أشهر باستخدام سياستي القتل الجمعي والتجويع.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مخطط إسرائيل الخبيث من استخدامها هذه السياسات المدمرة يتمثل في دفع الفلسطينيين بكل قوة إلى التهجير القسري، مشيرًا إلى أن هناك تحذيرات شديدة من الأمم المتحدة لأن سكان قطاع غزة خاصة في منطقة الشمال بالفعل دخلوا في مرحلة المجاعة، من خلال استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات واستهدافها.

مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة

أشار خبير العلاقات الدولية إلى أن هذا المؤتمر يأتي أيضًا في سياق الأزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خاصة بعد قطع الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، التمويل.

ولفت إلى أن مصر هي المنحازة للإنسانية والداعم للفلسطينيين، وحشدت الجهود الدولية وسخرت إمكاناتها لاستقبال المساعدات، وحشدت الجهود لوقف سياسة التجويع الإسرائيلي.