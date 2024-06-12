بعد قليل.. محاكمة عصام صاصا لاتهامه بالقتل الخطأ

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، خلال عبوره الطريق الدائري بالمنيب.

بعد قليل.. محاكمة عصام صاصا لاتهامه بالتسبب فى وفاة سائق

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، خلال عبوره الطريق الدائري بالمنيب.

وكشف مصدر مطلع على قضية المطرب عصام صاصا، عن أن أسرة الضحية تلقت أول دفعة من أموال التصالح.