هدف أرسنال.. لايبزيج يجدد عقد سيسكو رسميًا حتى 2029

أعلن نادي لايبزيج الألماني رسميًا اليوم الأربعاء، تجديد عقد مهاجمه السولفيني بينجامين سيسكو لمدة 5 أعوام مقبلة.

وكان سيسكو هدف كبير لنادي أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري بجانب العديد من أندية البريميرليج على رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأكد النادي في بيان رسمي، تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حتى عام 2029.

وقال اللاعب: "لقد قضيت عامًا أولًا جيدًا في لايبزيج وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا، الفريق والنادي والمدينة والمشجعون رائعون وبالتالي فإن تمديد العقد المبكر هو الخطوة المنطقية بالنسبة لي".

وأضاف: "على الرغم من أنني لم ألعب أو أسجل كثيرًا في النصف الأول من الموسم، إلا أن هذه المرحلة كانت مهمة جدًا بالنسبة لي ولتطوري، أشعر بثقة وتقدير كبيرين في جميع أنحاء النادي وهذا أمر بالغ الأهمية لكي أتمكن من تقديم أدائي".

وأصبح اللاعب السلوفيني الدولي والمشارك في بطولة يورو 2024 هو أفضل لاعب على الإطلاق مع فريق لايبزيج بولز على مدار موسمه الأول، حيث سجل 18 هدفًا في 42 مباراة في جميع المسابقات وصنع هدفين.