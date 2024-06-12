ضبط 735 عبوة لحوم مغشوشة بالألوان في المنوفية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في المنوفية، فجر اليوم، حملة تفتيشية على مركز تلا، أسفرت عن ضبط 735 عبوة لحوم مفرومة ومغشوشة بالألوان والإضافات، كما جرى إعدام 37 كيلو أغذيه، وتحرير 35 جنحة بذات المركز.

استهدفت الحملة مصانع ومحلات إنتاج وعرض اللحوم والمعارض بمركز تلا منوفية، وتهدف الحملة المستمرة منذ 10 أيام وممتدة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، قمع أي جرائم تتعلق بالغش التجاري، حرصا على سلامة المواطنين من استغلال فترات الأعياد لطرح السلع المغشوشة والفاسدة.

وجرى التحفظ على المضبوطات لدى الجهات المختصة وجاري استكمال الإجراءات القانونية، على أ تستمر الحملات لضبط المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة.

كانت شهدت المنوفية خلال شهري أبريل ومايو ٢٠٢٤ اختتام سلسلة من التدريبات الهامة للأطقم الطبية بإشراف الدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، وتجدر الإشارة إلى أن الفعاليات شملت برامج متنوعة مثل طب الأسرة، رعاية المسنين، المشروطية وغير القادرين، ومهارات الإشراف، وبلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية ٤٠ دورة، شارك فيها ما يقارب ٩٥٠ متدرب من مختلف التخصصات الطبية والصحية.

تنوعت البرامج بين تدريب ٢٠٠ متدرب على برامج طب الأسرة بواقع "١٠" دورات للأطباء البشريين والتمريض والإشراف والفئات من الصيادلة والأسنان والمعامل.

أيضا تدريب ١٢٠ طبيب بشري و١٦٠ ممرض، ١٢٠ رائدة ريفية على رعاية المسنين، بالإضافة إلى ٤ دورات لعدد ٢٧٠ من الصيادلة والتمريض وفنيي الإحصاء عن المشروطية وغير القادرين، كما تم تنظيم ٤ دورات لعدد ٨٠ متدرب لتعزيز مهارات الإشراف في المناطق الطبية المتكاملة.