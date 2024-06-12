الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة الأرز: تراجع الأسعار 15%.. ومحصولنا يكفى حتى الموسم القادم

الأرز
الأرز

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أسعار الأرز تشهد استقرارا ملحوظا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأسعار تشهد تراجعا كبيرا منذ أعلنت الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف، حيث إن الأرز من السلع المحلية لكنها مرتبطة بعدد من السلع المستوردة وأبرزها المكرونة فهي مستوردة بشكل كبير من الخارج.

تراجع أسعار الأرز 15% من نفس الفترة من العام الماضى 

وأوضح النجاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الأرز تشهد تراجعا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث إن تلك الفترة يكون بها استهلاك كبير، حيث إنها فترة أعياد، لافتًا إلى أن الاستهلاك يكون خلال تلك الفترة 370 ألف طن في شهر العيد، والاستهلاك الشهري في مصر 300 ألف طن، بيما يعادل 3.6 مليون طن استهلاكا سنويا.

وأضاف النجاري أن مصر الأن لديها اكتفاء ذاتي من الأرز حتى الموسم المقبل، مع توقعات باستقرار الأسعار عند نفس مستوى التراجع التي عليها، كون أسعار الأرز تختلف من نوع إلى آخر، وبلغت أسعار الأرز الرفيع ما بين 22.5 و23 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر الأرز العريض بين 24 و25 جنيهًا للكيلو بالأسواق والمحلات التجارية.

حجم إنتاج مصر من الأرز سنويًا

وأشار رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن حجم إنتاج الأرز الشعير يصل إلى نحو 6.5 مليون طن سنويًا، بينما يتراوح إنتاج الأرز الأبيض بين 4 و4.2 مليون طن سنويًا، في حين يبلغ حجم الاستهلاك السنوي نحو 3.6 مليون طن، مشيرًا إلى أن مصر من  أكبر الدول المنتجه إلى الأرز، حيث يعتبر الأرز المصري من أجود الأنواع على مستوى العالم.

 

مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية تراجع أسعر الأرز 15 العام الماضي حجم إنتاج مصر من الأرز

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