Watch it تتيح الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعى السفر"

أتاحت منصة watch it الحلقات الأخيرة من مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد وكامل الباشا.

وروجت المنصة للحلقات الأخيرة من العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالحلقات الأخيرة، معلقة عليها: "الوقت الحلو بيعدي بسرعة، وحكايتنا مع (علي وإبراهيم) خلاص بتخلص! هتوحشونا".

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر



يُعرض مسلسل دواعي السفر الحلقة الأخيرة بشكل حصري عبر منصة "watch it"، اليوم الأربعاء، حيث انطلق عرض العمل في منتصف شهر مايو الماضي بواقع حلقتين أسبوعيًا، وذلك في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل دواعى السفر

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، سيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج"، الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرين، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به، ما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال مسلسل دواعى السفر

مسلسل "دواعي السفر"، بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزئيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.