الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Watch it تتيح الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعى السفر"

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

أتاحت منصة watch it الحلقات الأخيرة من مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد وكامل الباشا. 

وروجت المنصة للحلقات الأخيرة من العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالحلقات الأخيرة، معلقة عليها: "الوقت الحلو بيعدي بسرعة، وحكايتنا مع (علي وإبراهيم) خلاص بتخلص! هتوحشونا". 

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر 


يُعرض مسلسل دواعي السفر الحلقة الأخيرة بشكل حصري عبر منصة "watch it"، اليوم  الأربعاء، حيث انطلق عرض العمل في منتصف شهر مايو الماضي بواقع حلقتين أسبوعيًا، وذلك في الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

قصة مسلسل دواعى السفر 

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، سيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج"، الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرين، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به، ما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال مسلسل دواعى السفر 

مسلسل "دواعي السفر"، بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزئيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج. 

دواعى السفر مسلسل دواعي السفر موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر الحلقة الأخيرة مسلسل دواعي السفر مسلسل دواعي السفر امير عيد

مواد متعلقة

Watch it تعلن موعد عرض فيلم "90 يوم"

Watch it تشوق الجمهور لشخصية والدة "على" في "دواعي السفر"

بشواتي.. أحدث ألبومات مجد القاسم في عيد الأضحى

بعد زواجها.. نشاط فنى مكثف لياسمين رئيس

أشهر أعمالها خرج ولم يعد.. من هى الفنانة مها عطية؟

Watch it تطرح الحلقة الأخيرة من "دواعى السفر" غدًا

رحلت فى صمت.. موعد جنازة الفنانة مها عطية

"السرب" فى المقدمة.. إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

الأكثر قراءة

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250