الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: استهدفنا موقع رويسة القرن بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

فيما أعلن إعلام إسرائيلي عن سقوط صواريخ من الجنوب اللبناني على طبريا في شمال إسرائيل، فضلًا عن اندلاع حرائق في كريات شمونة وصفد في شمال إسرائيل بعد الرشقة الصاروخية من الجنوب اللبناني.

وأكد الإعلام الإسرائيلي وقوع أضرار بالغة لحقت بأحد مباني مستوطنة سعسع بالجليل الأعلى جراء الرشقة الصاروخية.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت موقعين داخل مجمع عسكري لحزب الله "في منطقة بعلبك في عمق لبنان" خلال الليل، ردًا على إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي فوق لبنان.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه "تم إطلاق صاروخ أرض جو نحو طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني. ونتيجة لذلك، تعرضت الطائرة بدون طيار لأضرار وسقطت في الأراضي اللبنانية".

الجيش الإسرائيلي مزارع شبعا مزارع شبعا اللبنانية

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