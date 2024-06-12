الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل اجتماع محافظ الفيوم مع أصحاب المصانع بـ"كوم أوشيم"

محافظ الفيوم يجتمع
محافظ الفيوم يجتمع بأصحاب المصانع بكوم أوشيم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب وممثلي المصانع والمنشآت بمنطقة كوم أوشيم الصناعية؛ لمتابعة التزام كل المصانع والمنشآت بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الصحة المهنية، والتنسيق الكامل لتأمين بيئة العمل حفاظًا على الأفراد والممتلكات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، وياسر جمعة مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، والدكتور حسام شعبان مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وعبدالرءوف محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وعبير محمد عبدالسلام مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

تشكيل لجنة لمراجعة أدوات السلامة العامة

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة توافر اشتراطات الحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية، بكل المصانع والمنشآت، لتوفير بيئة عمل آمنة، للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات، مشددًا على أنه لن يسمح لأي مصنع بعدم الالتزام بكل وسائل الحماية، مطالبًا أصحاب وممثلي المصانع، بالتنسيق مع مسئولي إدارة الحماية المدنية، بتوفير الحد الأدني من الاشتراطات التي توفر سبل الحماية والأمان للجميع.

ووجه المحافظ مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، بالتنسيق مع مسئولي الحماية المدنية، لعقد اجتماع مع أصحاب وممثلي المصانع والمنشآت الصناعية، لمراجعة إجراءات واشتراطات الحماية المدنية وشبكات الحريق، وتوعيتهم بأهمية نشر ثقافة إجراءات السلامة العامة، وكذا تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمصانع، لتدريبهم على كيفية التعامل مع الأزمات والأحداث المفاجئة، وكل وسائل وأدوات السلامة والصحة المهنية، والاستعداد الجيد لتداعيات الطوارئ.

كما وجه "الأنصاري" بتشكيل لجنة من ممثلي المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومجلس مدينة طامية، وجهاز شئون البيئة، وإدارة البيئة بالمحافظة، والحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية، للمرور على كل المصانع والمنشآت بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وإعداد تقرير تفصيلي بالإجراءات والاشتراطات التي تم توفيرها والمتعلقة بالحماية المدنية، ووسائل السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على أصحاب المصانع بتوفير الحد الأدنى من وسائل الحماية خلال 6 أشهر من الآن، على أن تزداد نسبة توافر وسائل الأمان بشكل تدريجي حتى تصل للمستوى المأمول.

فيما استعرض مدير إدارة الحماية المدنية أعداد المصانع والمنشآت المستوفاة لشروط السلامة والصحة المهنية، والمصانع والمنشآت غير المستوفاة للشروط، لافتًا إلى توجيهات السيد المحافظ المستمرة بضرورة تقديم كل سبل الدعم لأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية، وعقد لقاءات توعوية معهم، لتوعيتهم بأهمية توفير وسائل الحماية والسلامة العامة بمنشآتهم، وسرعة السير فى إجراءات عمل شبكات الحريق والسلامة العامة والصحة المهنية، لتوفير كل سبل الأمان.

محافظ الفيوم يجتمع بأصحاب المصانع بكوم أوشيم
محافظ الفيوم يجتمع بأصحاب المصانع بكوم أوشيم
محافظ الفيوم يجتمع بأصحاب المصانع بكوم أوشيم
محافظ الفيوم يجتمع بأصحاب المصانع بكوم أوشيم
محافظ الفيوم يجتمع بأصحاب المصانع بكوم أوشيم
محافظ الفيوم يجتمع بأصحاب المصانع بكوم أوشيم
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