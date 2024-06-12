الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخميس.. "التنمية الثقافية" يُنظم ندوة بعنوان "عصام الشماع.. الطبيب الفيلسوف"

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

يحتفل الصالون الشهري “كلام في السيما”، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بذكرى المخرج والسيناريست الراحل دكتور عصام الشماع.

أنشطة صندوق التنمية الثقافية

في أمسية جديدة من صالون كلام في السينما والتي تعقد بعنوان، “عصام الشماع.. الطبيب الفيلسوف الذي هوى الفن وطبب به النفس”، وذلك في السابعة من مساء غد الخميس، بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني، والتابع لصندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

ويستضيف المخرج السينمائي أشرف فايق، المخرج الكبير محمد فاضل، والنجم محمود قابيل، والفنان ياسر علي ماهر، والمخرج السينمائي هشام علي عبد الخالق، والنقاد: سيد محمود، وجمال عبد الناصر، كما يشارك في الصالون نجلا الراحل: أحمد، ومريم عصام الشماع.

يعقد الصالون شهريًا، الخميس الثاني من كل شهر بالقاهرة، والثالث بسينما مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، ويناقش المستجدات الفنية على الساحة السينمائية، بمشاركة النجوم من الفنانين والمخرجين.

التنمية الثقافية صالون كلام في السينما المخرج عصام الشماع أنشطة صندوق التنمية الثقافية الاحتفال بموسم الحج مركز الابداع الفني بساحة الأوبرا

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