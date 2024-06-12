الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": تحقيق للأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية فى غزة

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن رويترز، بأن تحقيقًا للأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية في قطاع غزة.

وخلص تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية التي بدأتها في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.

واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية "مثل الإبادة" في غزة.

كما خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس، ارتكبا جرائم حرب خلال الشهور الأولى من الصراع بينهما، واتهمت لجنة التحقيق الأممية أيضًا إسرائيل و7 "مجموعات فلسطينية مسلحة" بارتكاب جرائم الحرب.

وفي وقت سابق، أعلنت مصر وقطر تسلّمهما ردًا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وجاء في بيانين صادرين عن وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها القطرية أن الجانبين أكدا أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات المقبلة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا، لليوم الخمسين بعد المئتين على التوالي، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

إسرائيل غزة قطاع غزة

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