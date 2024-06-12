موعد فتح مكتب التنسيق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن فتح مكتب التنسيق للشهادات المعادلة العربية والأجنبية والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية 2023، بمقر كلية الصيدلة مبني المدرجات الجديد بجامعة قناة السويس، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تستعد لبداية التنسيق

واجتمع الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، بعقد اجتماع مع مسئولي العمل بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلاب بمكتب التنسيق.

تفاصيل تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأشار الدكتور عادل حسن، إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تم تخصيص مدرج مكيف لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، مع توفير طاقم من الإداريين بكل كلية لتعريف الطلاب بالبرامج المتاحة بكل كلية وآليات الدراسة بنظام الساعات المعتمدة الذي تعمل به جميع برامج الجامعة الأهلية.

تأتي أعمال مكتب التنسيق بإشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

ولفت الدكتور عادل حسن، إلى ضرورة التقديم الكترونيا قبل التوجه إلى مكتب التنسيق.

كما شكل الدكتور عادل حسن، فريق لمراجعة الأوراق المُقدمه، وتوزيع المهام على الإداريين وذلك لضمان سير العمل داخل مكتب التنسيق بسهولة ويسر، مع توافر عنصري الدقة والسرعة في الأداء.

وأفاد الدكتور عادل حسن أن التنسيق سيستمر لمدة أسبوع بصفة مبدئية، مشيرًا إلى أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن المرحلة الثانية للتنسيق لإستكمال التحاق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك للحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية 2024.