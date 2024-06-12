الأربعاء 12 يونيو 2024
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أستاذ علوم سياسية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة ظهر خلاله التقدير للدور المصرى فى القضية

إكرام بدر الدين
إكرام بدر الدين

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي عقد في الأردن مهم للغاية، وشارك فيه عدد من القادة والزعماء، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر شمل تقديرًا للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، موضحًا أن مصر تحركت على عدة محاور، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإنساني أو السياسي والقانوني.

مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر بذلت جهودًا مكثفة من أجل إيجاد توافقات وحلول مقترحة، وشاركت في مؤتمرات واتفاقات عقدت في باريس ولقاءات في القاهرة، كما استقبلت وفودًا مختلفة، لافتًا إلى أنّ هذه اللقاءات كان بها تبادل للآراء مع قادة وزعماء العالم من أجل احتواء الأزمة.

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