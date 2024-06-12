الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي- حفظه الله- والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله- عز وجل- أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وخير وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وشكل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالقاهرة والساحات.

وضمت اللجنة عضوية كل من: الدكتور أيمن علي عبده أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والشيخ أحمد عبدالمنعم مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد الشحات أبوستيت مدير عام المكتب الإعلامي، وذلك لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك الدكتور هشام عبدالعزيز

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