قيادى بالوفد يطالب بحملات توعية للمواطنين لضبط الأسواق خلال عيد الأضحى

أكد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية والمخابز من قبل الأجهزة الرقابية المعنية خلال الفترة ما قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك، لمنع التلاعب بالأسعار من قبل التجار أو احتكارها بهدف بيعها بأسعار أعلى تفوق إمكانات وقدرة المواطن المصري.

“قوطة” يطالب بضخ البضائع والسلع فى الأسواق بكميات أكبر

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في تصريح خاص، على ضرورة حماية المستهلك وتوفير احتياجات بصورة أكبر، مطالبا بضخ البضائع والسلع في الأسواق بكميات أكبر، وتوفير منافذ البيع للدولة والتوسع في إنشاء الشوادر التابعة لمبادرات الدولة والتي توفر السلع بأسعار مخفضة، بما يدعم توفير احتياجات المواطنين بشكل مناسب.

وطالب عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بالتصدي لمحاولات الغش التجاري سواء كان غشا في الأسعار أو غشا في السلع والمنتجات وصلاحيتها، وشن الحملات الرقابية والتموينية بشكل متكرر بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لضبط الأسعار في الأسواق، وكذلك شن حملات توعية موسعة للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، حول التصدي لجشع التجار وكذلك شراء الاحتياجات فقط والابتعاد عن فكرة التخزين التي تتسبب في نقص السلع من السوق وارتفاع أسعارها

واختتم قوطة قائلا: إن ضبط الأسواق يسهم في دعم جهود الدولة المبذولة لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية.

احتكار السلع الأساسية جريمة

وفي ذات السياق، قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن احتكار السلع الأساسية جريمة بحق المواطنين، تتطلب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.