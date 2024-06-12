الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك من المحكمة الجنائية الدولية لإنقاذ المدنيين بالسودان

السودان
السودان

دعت المحكمة الجنائية الدولية الحكومات وجماعات حقوق الإنسان إلى تقديم المعلومات والأدلة؛ لمساعدتها على مواصلة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المستمرة منذ 14 شهرًا في السودان.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في بيان مساء الثلاثاء، إن "المدنيين في السودان يتعرضون للهجوم والقتل بسبب لون بشرتهم وانتمائهم العرقي"، مناشدًا الأشخاص الموجودين على الأرض إرسال أدلة مرئية وصوتية، بالإضافة إلى جهات الاتصال حتى تتمكن المحكمة، ومقرها لاهاي، من التحقيق، بحسب وكالة "بلومبرج".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصريح مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بأن هناك احتمالًا قويًا بارتكاب إبادة جماعية في دارفور، وهو صدى مثير للقلق للأحداث التي وقعت قبل عقدين من الزمن، عندما أصبحت المنطقة سيئة السمعة عالميًا بسبب فظائع مماثلة.

كما تأتي في أعقاب هجوم شنته يوم الأحد ميليشيا الدعم السريع أدى إلى إغلاق مستشفى رئيسي في منطقة دارفور غرب البلاد. 

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن المجموعة أطلقت النار ونهبت المستشفى في الفاشر.

وجاء الهجوم في الوقت الذي كثفت فيه قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ عام، هجومها سعيًا لانتزاع السيطرة على المدينة، آخر معقل للجيش في منطقة دارفور المترامية الأطراف. 

وأدى القتال الذي استمر أسبوعين الشهر الماضي في الفاشر وما حولها إلى مقتل أكثر من 120 شخصًا.

وقال خان: "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها بينما أتحدث"، مضيفًا أن مكتبه يحقق حاليًا في هذه الجرائم المزعومة بشكل عاجل.

txt

تجويع وقتل وإبادة جماعية فى دارفور على يد الدعم السريع.. كاتب سودانى يوضح

وقال خان إن "الأدلة التي جمعها فريقه على الأرض في دارفور، يبدو أنها تظهر مزاعم ذات مصداقية ومتكررة ومتوسعة ومستمرة عن هجمات ضد السكان المدنيين، وخاصة الهجمات الموجهة ضد مخيمات النازحين داخليًا".

وتابع: "يبدو أن هذا يُظهر الاستخدام الواسع النطاق والمنتشر للاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى. ويبدو أنه يكشف باستمرار عن قصف المناطق المدنية ونهب الممتلكات والهجمات على المستشفيات"، مشددًا على أنه "يشعر بقلق خاص إزاء الطبيعة ذات الدوافع العرقية لهذه الهجمات ضد المساليت والمجتمعات الأخرى".

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقًا نشطًا مستمرًا منذ عام 2005، في مزاعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور، في غرب السودان، خلال الحرب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023؛ بسبب صراع على السلطة، ركزت المحكمة تحقيقاتها على الانتهاكات المزعومة التي يرتكبها الطرفان ضد المدنيين.

ومع انتشار القتال في جميع أنحاء السودان، كان الوضع سيئًا بشكل خاص في دارفور، التي لا تزال تعاني من أزمة إنسانية كبرى ناجمة عن الصراع الدموي الذي اجتاح المنطقة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي عام 2003، اندلعت حرب أهلية بين المتمردين غير العرب والحكومة.

txt

فورين بوليسى: سكان دارفور يتعرضون لـ"الإبادة الجماعية" من جديد

المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب السودان إبادة جماعية في دارفور مليشيا الدعم السريع كريم خان قوات الدعم السريع الجيش السوداني

مواد متعلقة

الولايات المتحدة تحذر من سقوط مدينة الفاشر في أيدي الدعم السريع

النيوزيلنديون يهجرون بلدهم هربا من ضغوط المعيشة.. ما وجهتهم؟

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

آخرهم نائب رئيس مالاوي.. تاريخ حافل لحوادث الطيران وضحاياها حول العالم

المفوضية الأوروبية تمد الحماية المؤقتة للأوكرانيين وتمنح كييف 3.4 مليار يورو

"أكسيوس": ماسك لن يترك تسلا حتى لو خسر تصويت المساهمين بشأن حزمة الرواتب

أبوزهرى: حماس موافقة على قرار إنهاء الحرب شرط ضمان التزام إسرائيل

هل يفوز "قاليباف" مرشح خامنئي في انتخابات الرئاسة الإيرانية؟

الأكثر قراءة

عاجل| قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

سفاح التجمع: كنت أذكى إخواتى وعلاقتى بالستات "قلة أدب على طول"

لحوم بأسعار مخفضة.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

ستصل 48 درجة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار