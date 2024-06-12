وزير الزراعة يبحث مع نظيره بدولة غينيا الاستوائية التعاون في الأنشطة الزراعية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، خوسية خوان، وزير الزراعة والإنتاج الحيواني والتنمية الريفية بدولة غينيا الاستوائية، لبحث التعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة.

جاء ذلك على هامش زيارة نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى ولقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الزراعة يبحث مع نظيره بدولة غينيا الاستوائية

وخلال الاجتماع، أكد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء في غينيا مشيرا إلى لقاءه من قبل مع رئيسة مجلس الشيوخ وكذلك وزير الموارد المائية والمصايد في غينيا الاستوائية خلال زيارتهما للقاهرة وبحث معهما آفاق التعاون بين البلدين.

وقال وزير الزراعة إن لدى مصر خبرة كبيرة في الزراعة وتجارب نجاح شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أنه على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في غينيا الاستوائية، خصوصا الزراعة وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة وكذلك الأمصال واللقاحات البيطرية والبحوث التطبيقية وبناء القدرات، مؤكدا استعداد مصر لاستقبال مبعوثين من غينيا للتدريب في المركز الدولي للزراعة المصري أو إرسال الخبراء والمتخصصين لتدريب الأشقاء هناك في بلادهم.

أضاف أن مجالات التعاون بين البلدين من الممكن أن تشمل كذلك الصادرات في ضوء ما تشهده الصادرات الزراعية المصرية من طفرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.

أشار إلى إمكانية إنشاء مزرعة مشتركة في غينيا تكون نموذجا يحتذى تحت اشراف الخبراء المصريين يتم من خلالها إنتاج أصناف من التقاوى والبذور، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة من الخبراء مع إعداد مذكرة تفاهم تتضمن آفاق التعاون في المجالات التي تم الاتفاق عليها مع تحديد نقاط الاتصال بين البلدين.

من جهته، أعرب الوزير الغيني عن شكره وسعاده بحفاوة الاستقبال وزيارة القاهر، مؤكدا اتفاقه مع ما طرحه وزير الزراعة المصري وتطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجني، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم لبلاده.

قال خوسية خوان إنه يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الأمن الغذائي والتدريب وأنه سوف يتابع سرعة انهاء إجراءات إنشاء مزرعة مصرية في دولته تكون نموذجا يحتذى به، كذلك لدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار في بلاده بمجال الزراعة والتصنيع الزراعي.