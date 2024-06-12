الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: انضمام مصر لملتقى بنك التنمية الجديد يمثل أهميتها الكبيرة

وليد جاب الله
وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تكتل "البريكس" ليس منظمة دولية، لكنه تكتل يقوم على أسس جديدة للتعاون إلى جوار الأسس التقليدية التي يتبعها بنظام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بنك التنمية الجديد يعتبر الذراع الأساسي لتكتل بريكس، موضحًا أنه يعد من إحدى المؤسسات المهمة جدًا، مشيرًا إلى أنه بعد انضمام مصر له انعقد الملتقى الأول للبنك بما يمثل أهميتها الكبيرة وأنها قادمة بقوة، إضافة إلى أنه يؤكد أن مصر لديها مقومات الانطلاق والتطور.

تكتل البريكس ليس منظمة دولية

وأشار إلى أن ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر يهدف إلى التعريف بعمليات البنك وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى أنه يهدف لمناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء البريكس المؤسسين والجدد، ولتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة.

خبير اقتصادي بنك التنمية الجديد ملتقى مصر البريكس منظمة دولية صندوق النقد الدولي

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