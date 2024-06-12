تواجد محدود لأولياء أمور طلاب الثانوية في الدقي (صور)

شهد محيط مدارس امتحانات الثانوية العامة بالدقي، تواجدًا محدودًا من قبل أولياء الأمور، في منطقة الدقي بالجيزة مع ثاني أيام امتحانات ماراثونالثانوية العامة.

بالدعوات وتلاوة القرآن، مكث أولياء الأمور في محيط مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، لانتظار أبناءهم وهم لا يكفون عن الدعوات والرجاء من الله ألا يضيع جهد أبناءهم ويبشرونهم بأداءهم الجيد في الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

أمام لجان الثانوية العامة