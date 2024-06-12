الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ضع مكعب من الثلج على البشرة يوميا واكتشف ما سيحدث فى بشرتك

البشرة
البشرة

تعتبر العناية بالبشرة من الأمور الأساسية في الروتين اليومي للكثير من الناس، لما لها من تأثير كبير على الصحة العامة والمظهر الجمالي،  من بين الطرق البسيطة والمفيدة للعناية بالبشرة، يبرز استخدام مكعبات الثلج كإحدى الوسائل الطبيعية والفعالة.

أهمية وضع مكعب من الثلج على البشرة

 وفيما يلي نستعرض أهمية وضع مكعب من الثلج على البشرة يوميًا:

تحفيز الدورة الدموية

يؤدي استخدام مكعب الثلج على البشرة إلى انقباض الأوعية الدموية ثم توسعها بعد ذلك، مما يعزز تدفق الدم في الجلد،  هذا التحفيز الدوري يساعد على تحسين لون البشرة ومنحها إشراقًا ونضارة.

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تقليل التورم والالتهابات

يُعتبر الثلج مضادًا طبيعيًا للالتهابات، حيث يمكن أن يساعد في تقليل التورم والاحمرار الناجم عن حب الشباب أو لدغات الحشرات أو الحساسية الجلدية.

تضييق المسام

يعمل الثلج على تضييق المسام الواسعة، مما يقلل من فرصة تراكم الأوساخ والزيوت داخل المسام وبالتالي يقلل من ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب.

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مقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة

الاستخدام المنتظم للثلج يمكن أن يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك بفضل تحسينه للدورة الدموية وشد الجلد بشكل طبيعي.

تخفيف آثار التعب والإجهاد

عند وضع مكعب من الثلج على البشرة، يُمكن ملاحظة تحسن فوري في مظهر الجلد المتعب، حيث يساعد الثلج على تقليل الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين، مما يمنح البشرة مظهرًا منتعشًا ومشرقًا.

تحسين امتصاص المنتجات

استخدام الثلج يمكن أن يساعد البشرة على امتصاص المنتجات المرطبة والمغذية بشكل أفضل، حيث يؤدي انقباض المسام بعد وضع الثلج إلى احتجاز المواد المغذية داخل الجلد.

تخفيف حروق الشمس

يمكن للثلج أن يوفر راحة فورية للبشرة المتضررة من أشعة الشمس، حيث يخفف من الاحمرار والشعور بالحرقان ويعزز عملية الشفاء.

كيفية الاستخدام

للحصول على فوائد الثلج للبشرة، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية:

1. غسل الوجه جيدًا وتنظيفه من الشوائب.

2. لف مكعب الثلج بقطعة قماش ناعمة لتجنب ملامسته المباشرة للجلد.

3. تدليك البشرة بمكعب الثلج لمدة 1-2 دقيقة بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق المتضررة أو التي تحتاج إلى العناية.

4. تجفيف البشرة بلطف باستخدام منشفة ناعمة وتطبيق مرطب مناسب.

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