مقر إداري للجامعة الجديدة الأهلية داخل مدينة الإسماعيلية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن توفير مقر دائم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الإسماعيلية داخل جامعة قناة السويس، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور أثناء مراحل التقديم والتنسيق واستلام الأوراق.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور ناصر مندور رئيس، جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.

وخلال الجولة، أكد الدكتور ناصر مندور أنه مع بدء تقديم الطلاب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تم اتخاذ قرار توفير مقر إداري دائم على أن يكون قريب من المدخل الرئيسي لجامعة قناة السويس، وذلك تسهيلا على الطلاب بدلا من الانتقال إلى مقر الجامعة الأهلية شرق القناة للتقديم والاستفسار.

من جهته، قال الدكتور عادل حسن إن المقر يشمل طابقين الأول لاستقبال الطلاب ومكاتب السكرتارية، أما الطابق العلوي فيشمل قاعة اجتماعات كبرى ومكاتب لإدارة الجامعة.

كما طالب الدكتور ناصر مندور بتأهيل المنطقة المحيطة وتحويلها إلى مسطح اخضر مع تخصيص مدخل خاص للمقر الجديد، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في عملية تجهيز المقر الجديد.

اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية التجارة الدولية واللغات في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كان أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتماد أولى نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، حيث تم اليوم اعتماد نتيجة الفرقة الأولى لبرنامج ال DMEB بكلية التجارة الدولية واللغات حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 93%.