الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

طقس حار
طقس حار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

 

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس إلى السبت المقبل

 

 

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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 39

درجات الحرارة المتوقعة اليوم  الأربعاء على محافظات ومدن مصر

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

العاصمة الإدارية 39 24 

6 أكتوبر 40 24 

بنها 38 25 

دمنهور 37 23 

وادي النطرون 39 24 

كفرالشيخ 37 24 

المنصورة 38 24 

الزقازيق 39 25 

شبين الكوم 38 24 

طنطا 38 24 

دمياط 33 23 

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 25

العريش 33 21 

رفح 32 20 

رأس سدر 40 24 

نخل 38 18 

كاترين 32 17 

الطور 37 26 

طابا 37 27 

شرم الشيخ 40 29 

الإسكندرية 34 23 

العلمين 31 21 

مطروح 31 22 

السلوم 35 21 

سيوة 39 22 

رأس غارب 39 28 

الغردقة 40 29 

سفاجا 41 30 

مرسى علم 39 29 

شلاتين 39 28 

حلايب 35 28 

أبو رماد 38 27 

رأس حدربة 38 28 

الفيوم 39 24 

بني سويف 40 24 

المنيا 40 25 

أسيوط 41 24 

سوهاج 41 25 

قنا 43 29 

الأقصر 42 27 

أسوان 43 29 

الوادي الجديد 42 23 

أبوسمبل 42 27 

 

درجات الحرارة المتوقعة الاقمار الصناعية الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا .. والعظمى بالقاهرة 39

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