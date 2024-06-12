الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم قضائي نهائي يجنب الدولة خسارة قطعة أرض كبيرة في الغردقة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة قطعة أرض بمساحة 22770م2 بمدينة الغردقة السياحية، وذلك انطلاقًا من الدور الرائد رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء،

 

ترجع وقائع النزاع عندما أُقيمت الدعوى رقم 332 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بموجب صحيفة أُعلنت لهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المحافظة بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/8/1993 بمساحة أرض 22770م2 بمدينة الغردقة.

وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات تقطع بأن عين التداعي تخرج عن دائرة التعامل.

ولم يتم استئناف الحكم من قبل المدعي، وأضحى الحكم نهائيًا وباتًا فيما قضى به من تجنيب الدولة خسارة قطعة أرض ضخمة بمدينة الغردقة السياحية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الغردقة الدولة المصرية مدينة الغردقة السياحية رئيس هيئة قضايا الدولة

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