"الوزراء" يستعرض شهادات شباب استفادوا من منح "الاتصالات".. والتحقوا بشركات عالمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات من داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، لرصد شهادات الشباب المستفيدين من المنح المجانية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيلهم لسوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت اللقاءات، شهادات متعددة لعدد من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات حول وظائف المستقبل، حيث أكدوا أنهم نجحوا في إيجاد وظائف وفرص عمل عديدة في عدد من الشركات المحلية والدولية، وذلك حتى قبل تخرجهم من المنح المقدمة من الوزارة، ومن بينهم شباب تخرجوا من جامعات حكومية وحصلوا على منح الوزارة، ويعملون حاليًا في شركة "سيمنز" العالمية في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية، كما لفتوا إلى المنح التي حصلوا عليها عن طريق مبادرات وزارة الاتصالات للحصول على الماجستير المهني من جامعات كبرى، مثل: جامعة "أوتوا" في كندا.

إمكانيات المعامل المتطورة داخل مدينة المعرفة

تضمنت الفيديوهات، استعراضًا لإمكانيات المعامل المتطورة داخل مدينة المعرفة، والتي تتيح لمختلف الشباب المتدربين أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات تكنولوجية، ومن بينها أول ستوديو بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل مدينة المعرفة، للتدريب على تقنيات تكنولوجيا الـ 5G، وكذلك أكبر ستوديو لإنتاج الألعاب الإلكترونية والهولوجرام والمؤثرات الصوتية والبصرية وتقنيات الـ 3D وغيرها، بخلاف معامل أخرى في مجالات تصميم الأنظمة المدمجة للسيارات وتصميم الإلكترونيات، بجانب معامل لتطوير تطبيقات المحمول بالتعاون مع شركة "آبل" الأمريكية.

وخلال اللقاءات، قال الدكتور أحمد خطاب، رئيس المعهد القومي للاتصالات، إن معمل أجيال المحمول بمدينة المعرفة يعد أول معمل من نوعه يتيح للمتدربين التفاعل العملي مع جميع أجيال المحمول من الجيل الثاني 2G مرورًا بالجيلين الثالث والرابع 3G & 4G وأيضًا الجيل الخامس 5G.

أضاف أن المعهد القومي للاتصالات يضم أكثر من 20 معملًا متخصصًا في تكنولوجيا الاتصالات والشبكات والألياف الضوئية والحوسبة السحابية وتأمين الشبكات، حيث يعد معمل أجيال المحمول أحدث المعامل المنضمة للمعهد بالتعاون مع شركة اتصالات مصر.

وعلى حائط تفاعلي، سجل شباب معهد تكنولوجيا المعلومات بمدينة المعرفة، إبداعات رقمية بجذور مصرية قديمة، حيث استعرضت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، الفيديوهات التي انتجها شباب المعهد لرصد إبداعات المصريين القدماء في مجالات الزراعة والتعليم والفن والهندسة والرياضيات، وكيفية توظيفها في إنتاج نماذج رقمية مطورة لتلك الإبداعات، مثل: استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج تطبيقات تتنبأ بالإنتاجية الزراعية مع تحليل صور الأقمار الصناعية لرسم خرائط زراعية رقمية ديناميكية لمصر.

كما تضمنت إبداعات الشباب، إنتاج تصميمات للنحت الرقمي وفنون المؤثرات البصرية والتصميم والتحريك الجرافيكي وفنون التعلم الرقمي واستخدم الألعاب في التعليم والرعاية الصحية، وكذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى الرقمي، بجانب إنتاج تطبيق ذكي لمعالجة صور الهوية الشخصية والتحقق من بياناتها، مع ابتكار نماذج رقمية تحاكي عملية نقل مراكب الشمس إلى المتحف المصري الكبير، بجانب مشروعات أخرى في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد، وشركتي "أوراسكوم" و"RDI" وغيرها من الشركات.

مصر تصنع الإلكترونيات": "1700 شاب يصنعون التغيير خلال عامين"

وحول مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي أطلقتها وزارة الاتصالات في أكتوبر ٢٠٢٢ لتقوم بتدريب أكثر من ١٧٠٠ متدرب حتى الآن في تخصصات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، فقد تطرق الشباب المستفيدين إلى فترة التدريب بالمبادرة والتي تمتد لـ ٤ أشهر، من بينها ١٢٠ ساعة تدريب بأكثر من ٥٠ شركة رائدة، حيث ابتكر شباب "مصر تصنع الإلكترونيات" أنظمة مدمجة متطورة للسيارات الكهربائية، ومن المتوقع الانتهاء من تدريب ١٠٠٠ متدرب بنهاية العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك إلى جانب أكثر من ١٠ شركات عالمية، مثل: أمازون وسيسكو وهواوي تعمل بالشراكة حاليًا مع المعهد القومي للاتصالات لتدريب حوالي ١٣ ألف شاب مصري على "وظائف المستقبل".

كما تضمنت الفيديوهات لقاء مع الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والتي تطرقت إلى جهود التدريب في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بدءًا من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية، ومرورًا بمبادرة أشبال مصر الرقمية المخصصة لتدريب الطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي، وانتهاء بمبادرة رواد مصر الرقمية لطلاب الكليات وحديثي التخرج من مختلف التخصصات الدراسية.

العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبح متاحًا للجميع

أكدت أن العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبح متاحًا للجميع، ولم يعد قاصرًا على خريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو هندسة الإلكترونيات، حيث نجح طلاب من كليات الفنون الجميلة والآداب والزراعة وغيرها في تغيير مسارهم الوظيفي والتحول إلى مجالات التكنولوجيا عبر المبادرات التي تقدمها الوزارة والتي شملت تدريب حتى الآن أكثر من ١٨ ألف طالب وخريج ضمن مبادرة رواد مصر الرقمية، بجانب ١٢ ألف طالب بمرحلة أشبال مصر الرقمية، مع إطلاق أول دفعة لمبادرة براعم مصر الرقمية العام الدراسي الحالي، وتخريج ٣ دفعات من مبادرة بناة مصر الرقمية المخصصة بشكل أساسي لخريجي التخصصات التكنولوجيا، مشيرة إلى أنه من المستهدف تدريب أكثر من ٩٠ ألف طالب وخريج خلال السنوات الأربع المقبلة على وظائف المستقبل.

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أول ستوديو بالعاصمة الإدارية يحاكي رقميًا إبداعات المصريين القدماء (youtube.com)



