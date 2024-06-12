الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مانشستر سيتي يحسم مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

يحوم الغموض حول موقف النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي والمُعار إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وكان جواو كانسيلو قد انضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023-2024، قادمًا من مانشستر سيتي في الموسم الماضي، ولكن بدون وجود بند أحقية الشراء.

مانشستر سيتي يحسم مصير جواو كانسيلو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة نادي مانشستر سيتي منفتحة على التفاوض مع نظيرتها في برشلونة، من أجل حسم مصير جواو كانسيلو في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن جواو كانسيلو يرغب في البقاء مع برشلونة، واللعب تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك في الموسم المقبل 2024-2025.

في المقابل، تنوي إدارة مانشستر سيتي تسهيل رحيل جواو كانسيلو، خاصة وأن اللاعب خرج من حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن الأمر لن يكون سهلًا، مُشيرة إلى الاجتماع الذي تم عقده في الأيام الماضية، بين مسئولي مانشستر سيتي وخورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب جواو كانسيلو.

txt

السويس يستضيف حرس الحدود وسبورتنج أمام الترسانة في دورة الترقي للمتاز

txt

تصفيات المونديال.. الأردن تتغلب على السعودية وتخطف صدارة المجموعة

 

ويريد مسئولو مانشستر سيتي الضغط من أجل التوصل لاتفاق يقتضي بانتقال جواو كانسيلو إلى صفوف برشلونة بشكل نهائي، ولكن بمبلغ يرضي الطرفين.

وهو الأمر الذي أكده جوارديولا في تصريحات سابقة، أن لا يُمانع رحيل كانسيلو في حال رغبته في البقاء مع برشلونة، بجانب توصل الناديان لاتفاق على المبلغ المناسب للصفقة.

وكان جواو كانسيلو قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني مُعارًا في منتصف موسم 2022-2023، بعد خلاف حاد مع مدربه بيب جوارديولا، قبل أن ينضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة أيضًا.

وشارك جواو كانسيلو في 42 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كانسيلو جواو كانسيلو مانشستر سيتى برشلونة هانز فليك بيب جوارديولا

مواد متعلقة

سكرينيار ضمن قائمة منتخب سلوفاكيا للمشاركة في بطولة يورو 2024

قائمة منتخب التشيك النهائية للمشاركة فى بطولة يورو 2024

مدرب البرتغال: رونالدو هدّاف مذهل ويختلف عن الآخرين

رئيس ليفربول يُخطط لإقامة مباريات من الدورى الإنجليزى في أمريكا والسعودية

بعد انتقال كيليان مبابى إلى ريال مدريد.. أغلى 10 صفقات مجانية تسويقيًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 8-6-2024 والقنوات الناقلة

كلاكيت ثانى مرة.. منتخب بولندا يستبعد ميليك من بطولة يورو 2024 للإصابة

سولشاير يقترب من العودة للتدريب من خلال بوابة ليستر سيتى

الأكثر قراءة

لحوم بأسعار مخفضة.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

يمر بـ9 دول إفريقية.. معلومات عن مشروع طريق "القاهرة–كيب تاون"

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة؟.. حكمة إلهية تضمن حجًا مبرورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار