مانشستر سيتي يحسم مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

يحوم الغموض حول موقف النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي والمُعار إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وكان جواو كانسيلو قد انضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023-2024، قادمًا من مانشستر سيتي في الموسم الماضي، ولكن بدون وجود بند أحقية الشراء.

مانشستر سيتي يحسم مصير جواو كانسيلو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة نادي مانشستر سيتي منفتحة على التفاوض مع نظيرتها في برشلونة، من أجل حسم مصير جواو كانسيلو في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن جواو كانسيلو يرغب في البقاء مع برشلونة، واللعب تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك في الموسم المقبل 2024-2025.

في المقابل، تنوي إدارة مانشستر سيتي تسهيل رحيل جواو كانسيلو، خاصة وأن اللاعب خرج من حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن الأمر لن يكون سهلًا، مُشيرة إلى الاجتماع الذي تم عقده في الأيام الماضية، بين مسئولي مانشستر سيتي وخورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب جواو كانسيلو.

ويريد مسئولو مانشستر سيتي الضغط من أجل التوصل لاتفاق يقتضي بانتقال جواو كانسيلو إلى صفوف برشلونة بشكل نهائي، ولكن بمبلغ يرضي الطرفين.

وهو الأمر الذي أكده جوارديولا في تصريحات سابقة، أن لا يُمانع رحيل كانسيلو في حال رغبته في البقاء مع برشلونة، بجانب توصل الناديان لاتفاق على المبلغ المناسب للصفقة.

وكان جواو كانسيلو قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني مُعارًا في منتصف موسم 2022-2023، بعد خلاف حاد مع مدربه بيب جوارديولا، قبل أن ينضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة أيضًا.

وشارك جواو كانسيلو في 42 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.