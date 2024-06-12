الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري: مجهودات كبيرة لتطوير الخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين

وزير الري
وزير الري

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ، إنه يتم بذل مجهودات كبيرة لتطوير الخطة التدريبية للوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات؛ من خلال تقديم التدريب اللازم بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة للمحالين إلى المعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة. 

ضوابط للترقي

وأشار الوزير، إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط للترقي في الوظائف بتخصصاتها المختلفة، وربطها بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب استيفائها قبل الترقي، بحيث تتضمن هذه الساعات التدريبية عدد من الدورات المتخصصة، طبقا لطبيعة العمل في كل جهة من جهات الوزارة.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بخصوص توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات.

وزير الري: تغير المناخ يؤثر سلبًا على الوضع المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا

txt

وزير الري يستعرض خطة لتطوير منظومة توزيع المياه


 تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة

ولفت إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية وتنمية ورفع القدرات، بما ينعكس بشكل إيجابي على التدريب والبحث العلمي في مجالات عديدة، بالإضافة لإثراء الجانبين التدريبي والتطبيقي لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والري وطلاب ومنتسبي معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، من خلال تفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة بكل من المركز ومعهد العبور.


وأضاف أن هذا البروتوكول هو الثاني من نوعه في التعاون بين الوزارة والجهات البحثية، حيث تم مؤخرا في 26 مايو الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات.


يذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، يعد الذراع التدريبي لوزارة الموارد المائية والري وهو جهة معتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

وهو أيضًا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم إنشاء المقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر، ويتبعه ٧ فروع تغطي محافظات الجمهورية، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة، حيث يتم تدريب حوالى ٦ آلاف متدرب و٢٠٠ من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل"، إضافة إلى تمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة.
 

وزير الري كفاءة العاملين وزير الموارد المائية والرى الموارد المائية البحث العلمي

مواد متعلقة

وزير الري: تغير المناخ يؤثر سلبًا على الوضع المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا

"سويلم" يتابع الخطوات التنفيذية للرى الحديث فى مزارع قصب السكر

وزير الرى: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية

وزير الرى: تنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل لتحسين معيشة السكان

وزير الري يستعرض خطط ري مصر الحديثة مع رئيسة لجنة الزراعة بغرفة الصناعة الفرنسية

وزير الرى: الالتزام بالحصص المائية للأراضى وإزالة فورية لزراعات الأرز المخالفة

سويلم: تعاون وثيق بين مصر وتنزانيا ورغبة مصرية فى تعزيز التعاون

وزير الري: رئاسة مصر للأمكاو تشهد زخمًا كبيرًا لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية

الأكثر قراءة

لحوم بأسعار مخفضة.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

يمر بـ9 دول إفريقية.. معلومات عن مشروع طريق "القاهرة–كيب تاون"

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة؟.. حكمة إلهية تضمن حجًا مبرورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار