الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طالب أثناء محاولة الغش الإلكتروني بامتحان الاقتصاد في الشرقية

طلاب ارشيفية
طلاب ارشيفية

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب خلال قيامه بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، بامتحان مادة الاقتصاد، وذلك في ثاني أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

"معانا يارب".. دعوات أولياء الأمور قبل دخول امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال محاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أيضًا حيال الملاحظين في اللجنة والمسئول عن التفتيش أمام بوابة اللجنة.

txt

النظرة الأخيرة.. طلاب الثانوية العامة يراجعون أمام اللجان بالوادي الجديد

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم الأربعاء، في مادة الاقتصاد، بالمواد غير المضافه للمجموع، حيث من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعة ونصف، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء في اللجنة الثانية، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.


وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، أول أمس، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 708141 ألف طالب أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

محافظة الشرقية امتحان مادة الاقتصاد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 مادة التربية الوطنية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87%

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

قنا: 99 لجنة لاستقبال 31 ألف طالب بامتحانات الدبلومات الفنية غدًا

ربيعة: لم نحسم اللقب بعد.. وسنبذل قصارى جهدنا فى الإياب

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

كيف ثأرت القوات المسلحة لاستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض؟

الأكثر قراءة

لحوم بأسعار مخفضة.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

يمر بـ9 دول إفريقية.. معلومات عن مشروع طريق "القاهرة–كيب تاون"

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة؟.. حكمة إلهية تضمن حجًا مبرورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار