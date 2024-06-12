ضبط طالب أثناء محاولة الغش الإلكتروني بامتحان الاقتصاد في الشرقية

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب خلال قيامه بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، بامتحان مادة الاقتصاد، وذلك في ثاني أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال محاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أيضًا حيال الملاحظين في اللجنة والمسئول عن التفتيش أمام بوابة اللجنة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم الأربعاء، في مادة الاقتصاد، بالمواد غير المضافه للمجموع، حيث من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعة ونصف، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء في اللجنة الثانية، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.



وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، أول أمس، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 708141 ألف طالب أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.