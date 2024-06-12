الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سائق متهور يدهس سيدة ويفر هاربًا في أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه

دهست سيارة سيدة صباح اليوم الأربعاء، أمام هايبر وان بمدينة السادس من أكتوبر، خلال عبورها الطريق، حيث كانت تسير بسرعة جنونية، مما أسفر عن مصرعها، وفر قائدها هاربًا وأصيبت السيدة بعدة إصابات وتم نقلها إلى المستشفى، وفارقت الحياة عقب وصولها.

وأكد شهود عيان أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية على طريق المحور، وأمام مدخل الشيخ زايد اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أفقده التحكم في السيارة ودهس السيدة أثناء عبورها الطريق، وفر هاربًا.

تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار ضبط مرتكب الواقعة.

هايبر وان السادس من أكتوبر مدخل الشيخ زايد دهس شهود عيان

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