محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا كنسيا للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

ومن جهته، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمنا حرصهم على مشاركة المسلمين في جميع الأعياد، مؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

ختام الدورة التدريبية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإسكانية

وفي شأن آخر، شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فعاليات ختام الدورة التدريبية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإسكانية لمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء وليد فاروق البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ومجدي حسن عمار رئيس الجمعية الاتحادية للبناء والإسكان لمحافظة بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال كلمته، جهود محافظة بورسعيد في ملف الإسكان خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن بورسعيد شهدت كما هائلا من الوحدات السكنية على مدار السنوات السابقة، سواء مشروعات إسكان اجتماعي وتعاوني للشباب أو مشروعات بديل العشوائيات، أو بديل إزالات، ويتم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى بما يليق بأبناء محافظة بورسعيد.

أشار اللواء عادل الغضبان إلى أن محافظة بورسعيد بذلت جهودا كبيرة لسرعة تسليم وحدات مشروعات الإسكان لمستحقيها من الشباب في بورسعيد، وكان هناك تواصل دائم مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لافتا إلى أن المحافظة أيضا طرحت حلولا مرضية لمستحقي الاسكان التعاوني ببوسعيد لتذليل أي عقبات خاصة بهذا المشروع بعد التنسيق مع نواب المحافظة، موجها الشكر لكافة الجهات التنفيذية والنيابية على مساعيها المستمرة في هذا الملف.

أوضح أن مدينة "سلام مصر" إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات، مشددا على ضرورة تعاون الشباب مع الدولة لاستكمال الإنجاز، وذلك بتعمير أرض سلام بورسعيد بعد توفير كافة الخدمات.

وخلال كلمته، وجه اللواء وليد البارودي، الشكر لمحافظ بورسعيد، مؤكدا أن اللواء عادل الغضبان يولي ملف استكمال مشروعات الإسكان ببورسعيد اهتماما بالغا، وهناك تعاون كبير ومثمر بين المحافظة والهيئة، والتواصل مستمر مع محافظة بورسعيد، لإنجاز مزيد من مشروعات التعاون المشتركة مع المحافظة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث