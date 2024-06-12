4 أيام في شهر ذي الحجة يحرم شرعًا الصيام فيها.. بينها يوم عرفة، وشهر ذي الحجة هو شهر مبارك حافل بالخير والبركات، وفيه مناسك الحج والعمرة، وله مكانة عظيمة عند المسلمين، وتتضاعف فيه الأعمال الصالحة، وتكفر فيه الذنوب، وله أيام مميزة يحرم صيامها شرعًا، سنتعرف في هذا المقال على هذه الأيام الأربعة، ونوضح حكم صيامها، ونذكر فضائلها، ونقدم نصائح للمسلمين لقضاء هذه الأيام المباركة.

4 أيام في شهر ذي الحجة يحرم شرعًا الصيام فيها

4 أيام في شهر ذي الحجة يحرم شرعًا الصيام فيها، يوم عرفة، وهو التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم وقوف الحجاج في عرفات، ويوم عظيم مبارك، حرم صيامه على الجميع، سواء كانوا حجاجًا أو غير حجاج، وأيام التشريق وهى ثلاثة أيام بعد يوم عرفة، وهى العاشر يوم عيد الأضحى والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، ويحرم صيامها على الجميع، سواء كانوا حجاجًا أو غير حجاج.

4 أيام في شهر ذي الحجة يحرم شرعًا الصيام فيها.. بينها عرفة

حكم صيام يوم عرفة وأيام التشريق

يوم عرفة: يحرم صيامه على الجميع، سواء كانوا حجاجًا أو غير حجاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صيام في يوم عرفة لمن وقفه".

أيام التشريق: يحرم صيامها على الجميع، سواء كانوا حجاجًا أو غير حجاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى".

4 أيام في شهر ذي الحجة يحرم شرعًا الصيام فيها.. بينها عرفة

فضائل يوم عرفة وأيام التشريق

يوم عرفة: هو يوم عظيم مبارك، فيه يزداد فضل الدعاء والذكر، ويكفر فيه الذنوب، ويضاعف فيه الأجر.

أيام التشريق: هي أيام مباركة يستحب فيها الأكل والشرب والتكبير والتهليل والذكر، وشكر الله تعالى على نعمه.

4 أيام في شهر ذي الحجة يحرم شرعًا الصيام فيها.. بينها عرفة

نصائح لقضاء يوم عرفة وأيام التشريق

الاجتهاد في الدعاء والذكر: خاصة في يوم عرفة، حيث أن الدعاء فيه مستجاب بإذن الله تعالى.

الصدقة والإحسان: فهذه الأيام من أفضل الأيام للصدقة والإحسان، لما فيها من فضلٍ عظيمٍ.

التكبير والتهليل: يستحب كثرة التكبير والتهليل في هذه الأيام، وشكر الله تعالى على نعمه.

المشاركة في شعائر الحج والعمرة: من أراد أن ينال أجرًا عظيمًا، فليشارك في شعائر الحج والعمرة، خاصةً في هذه الأيام المباركة.

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