مدير تعليم المنوفية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات الرئيسية

تابع محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وفي ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة اليوم الأربعاء الموافق 2024/6/12، سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 م، من داخل غرفة العمليات الرئيسة بديوان المديرية، في وجود كامل أعضاء الغرفة، والغرفة على تواصل دائم بغرف العمليات بالوزارة والمحافظة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان، والبالغ عدد (36.721) طالب وطالبة، موزعين على (104) لجان امتحانية.

امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع

الاقتصاد (فترة أولي).

الإحصاء (فترة ثانية)



وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان وعددهم (33)، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشكلات، ويتم ذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وأكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.