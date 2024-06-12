الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير تعليم المنوفية يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات الرئيسية

غرفة عمليات الثانوية
غرفة عمليات الثانوية العامة بالمديرية

تابع محمود الفولي، وكيل وزارة  التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وفي ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة اليوم الأربعاء الموافق 2024/6/12، سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 م، من داخل غرفة العمليات الرئيسة بديوان المديرية، في وجود كامل أعضاء الغرفة، والغرفة على تواصل دائم بغرف العمليات بالوزارة والمحافظة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان، والبالغ عدد (36.721) طالب وطالبة، موزعين على (104) لجان امتحانية.

امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع 
الاقتصاد (فترة أولي). 
الإحصاء (فترة ثانية)

وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان وعددهم (33)، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشكلات، ويتم ذلك بتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية. 

وأكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

محافظة المنوفية تعليم المنوفية امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة غرفة عمليات وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

مواد متعلقة

فى احتفالات العيد القومى.. محافظ المنوفية يسلم 100 مشروع ومساعدات عينية

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وغذائية لـ280 حالة إنسانية

"الأورمان" تذبح 35 عجلا في أشمون بمحافظة المنوفية

الأكثر قراءة

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

معظمهم عمال.. وفاة 39 شخصًا جراء حريق ضخم فى منطقة المنقف بالكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250