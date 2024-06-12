قلق وترقب لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مدرسة غمرة بالقاهرة (صور)

حالة من القلق والتوتر يعيشها أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من أمام لجان مدرسة غمرة الرسمية للغات، بمنطقة غمرة التابعة لمحافظة القاهرة، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بمادتي الاقتصاد والاحصاء.

وتواجد عدد من أولياء الأمور لمساندة ودعم ذويهم من أمام اللجان وانتظار خروجهم من اللجان للاطمئنان عليهم وعلى مستوى أدائهم في الإجابة.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة