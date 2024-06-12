الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

الثوم على الريق.. 6 أسرار مذهلة لتعزيز صحتك

فوائد الثوم على الريق
فوائد الثوم على الريق

من الممكن أن تستفاد بشكل كبير بمجرد أن تتناول الثوم النييء على الريق، فالثوم الخام له العديد من الفوائد للجسم أبرزها أن من الأطعمة التى تعطي مناعة للجسم بشكل قوي كما يساعد في منع  العديد من الحالات الصحية المزمنة وتعزيز صحتك العامة،  حتى أكثر من شكله المطبوخ، يمكن للثوم الخام أن يعمل العجائب لصحتك، بدءًا من خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي.

فوائد مضغ الثوم النيئ على معدة فارغة

ووفقا لموقع “hindustantimes” يحتوي الثوم الخام على إنزيم يسمى الأليسين الذي له خصائص مضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للسرطان،  يمكن أن يؤدي مضغ الثوم الخام إلى إطلاق المركبات المحتوية على الكبريت والتي تترجم بدورها إلى مجموعة من الفوائد. 

وفقا لدراسة، بعد مضغ الثوم، شهد المشاركون انخفاضا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بنسبة 5٪، 8٪. وبالمثل، انخفض مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية إلى 4-10%،  إن تناول الثوم عن طريق مضغه أو سحقه يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية وMDA وضغط الدم الانقباضي والانبساطي حتى في وجود زيادة في تناول الدهون، من ناحية أخرى، فإن ابتلاع الثوم ليس له تأثير كبير على نسبة الدهون في الدم (TG، Chol، LDL وHDL)، وضغط الدم الانبساطي، ومستوى مصل BUN، وCr، والسيكلوسبورين.

كم عدد فصوص الثوم الخام التي يمكنك تناولها؟

1-2 فصوص من الثوم مثالية لجني فوائدها العديدة، تناول كمية أكبر من الكمية الموصى بها يمكن أن يؤدي إلى الحموضة أو حرقة المعدة أو النزيف.

يحتوي فص واحد من الثوم الخام على المنغنيز وفيتامين C والسيلينيوم والألياف والكالسيوم والنحاس والفوسفور والحديد وفيتامين B1 وفيتامين B6 والبوتاسيوم.

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فوائد مضغ الثوم الخام

إن مضغ الثوم الخام على معدة فارغة يمكن أن يكون له فوائد صحية عديدة.

فيما يلي ستة فوائد  شرحها اختصاصي التغذية راشي تانتيا، HOD – علم التغذية.

1- يعزز المناعة

 الثوم الخام غني بمضادات الأكسدة والمركبات التي تحتوي على الكبريت، والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة. الاستهلاك المنتظم يمكن أن يساعد في الحماية من الالتهابات والأمراض.

2. خصائص مضادة للالتهابات

 يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات مثل ثاني كبريتيد ثنائي الأليل، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يخفف من أعراض حالات مثل التهاب المفاصل.

3. يحسن صحة القلب

 من المعروف أن الثوم يحسن صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول، ومنع تصلب الشرايين. هذه الفوائد مجتمعة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

4. يزيل سموم الجسم

تساعد مركبات الكبريت الموجودة في الثوم على إزالة سموم المعادن الثقيلة من الجسم. وهو يدعم وظائف الكبد ويساعد على تطهير الجسم من السموم وتعزيز الصحة العامة.

5. يعزز صحة الجهاز الهضمي

 تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يحفز عملية الهضم ويحسن صحة الأمعاء. إنه يعزز إنتاج الإنزيمات الهضمية وله خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين النباتات المعوية.

6. التأثيرات المضادة للميكروبات والفيروسات

 يمتلك الثوم خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للفيروسات. يمكن أن يساعد مضغ الثوم الخام في محاربة مسببات الأمراض، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، مما يقلل من خطر العدوى ويعزز صحة الفم.

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