الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجهيز يومي و"عمرة" دورية.. تفاصيل خطة "الصيانة الشاملة" للقطارات

القطارات
القطارات

تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على عدد من خطط التطوير، تبدأها بالصيانة الدورية للجرارات كل 15 يوما، مع عمرة بالورش كل 3 سنوات، داخل 33 ورشة صيانة موزعة.

أبرز ورش السكة الحديد هي رشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات، وتقع على مساحة 46714 مترا مربعا ويعمل بها 200 مهندس وعامل، وهي متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات.

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تحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل لورش اليكة الحديد

ووضعت الهيئة خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية من خلال أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات داخل الورش، وتشتمل خمسة عناصر، هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري ، وفي ضوء تنفيذ الهيئة لهذه الخطة يتم عمل تطوير للورش الإنتاجية المختلفة حيث يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر، البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، فعلى سبيل المثال فيتم التعاون مع شركة وابتك الأمريكية في ورش التبين.

وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جاري التعاون مع شركة سوتيك لصيانة وعمرة العربات الروسية-المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات.

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كذلك، يجري متابعة أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة يتم تطوير كل ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش، وترتكز خطة تطوير الورش على 3 محاور رئيسية هي تطوير المنشآت- تطوير المعدات -تطوير منظومة المخازن وحوكمة تدبير وصرف قطع الغيار، بحيث لا يتم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة وإمدادها بأحدث المعدات والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقًا للمواصفات الفنية، وكذا ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكافة القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية.

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