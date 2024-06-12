الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إدارة مانشستر يونايتد تجدد الثقة في تين هاج للموسم المقبل

تين هاج
تين هاج

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد مع الفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك”، إن إدارة مانشستر يونايتد عقدت اليوم محادثات مع المدرب الهولندي أكدت خلالها بقاءه في الفريق ورغبة النادي في تجديد عقده.

مسيرة تين هاج التدريبية

انطلقت مسيرة إريك تين هاج التدريبية كمدرب مساعد بنادي تفينتي أنشخيدة تحت 17 عامًا في صيف 2002 وحتى صيف 2003، ثم تولى تدريب فريق تحت 19 عامًا بالنادي نفسه، حتى صيف 2006 وبعدها انتقل لمنصب المدرب المساعد بالفريق الأول بالنادي ولمدة 3 أعوام.

في صيف 2009 تولى إريك تين هاج تدريب بي إس في أيندهوفن وحتى مارس 2012، ثم تولى تدريب فريق جو أهيد إيجلز الهولندي في صيف 2012 وحتى 30 يونيو 2013، ثم قاد فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين صيف 2013 وصيف 2015، ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي أوتريخت الهولندي في صيف 2015 وحتى ديسمبر 2017 وتولى منصب المدير الفني للفريق في ذات الفترة، قبل أن يتولى تدريب آياكس أمستردام في ديسمبر 2017 وحتى 30 يونيو 2022 قبل أن يقود مانشستر يونايتد.

وقاد إريك تين هاج مانشستر يونايتد في 52 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات وحقق الفوز في 26 وتعادل في 7 وخسر 19 مباراة.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 60 نقطة وضمن الفريق التأهل للدوري الأوروبي بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانجليزي على حساب جاره مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت الماضي على ملعب ويمبلي، بهدفين مقابل هدف.

مانشستر يونايتد تين هاج إريك تين هاج الدورى الانجليزى أياكس

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