الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
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دعوات ونظرات وترقب.. هدوء بعد انطلاق ثاني أيام امتحانات الثانوية في الجيزة (بث مباشر)

أجرت الدستور بث مباشر من أمام مدرسة الشهيد أحمد سيد ابراهيم بمحافظة الجيزة عقب انطلاق ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة لمادتي الاقتصاد والإحصاء.

وسادت حالة من الهدوء في محيط المدرسة بعد دخول الطلاب اللجان الامتحانية، بعد إجراءات مُيسرة لدخول الطلاب، بينما ينتظر أولياء الأمور ابنائهم في الخارج.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

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"معانا يارب".. دعوات أولياء الأمور قبل دخول امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

 

بث مباشر الثانوية العامة مادتي الإقتصاد والإحصاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات

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