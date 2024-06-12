الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف العناني: نظمنا 36 ورشة تدريبية في أكاديمية الشرطة لمواجهة الأفكار الهدامة

جانب من الندوة بأكاديمية
جانب من الندوة بأكاديمية الشرطة

ألقى اللواء أشرف العناني مدير مركز بحوث الشرطة كلمة نيابة عن اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة،  قائلا إن تلك الندوة تهدف لمواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع في ضوء الفكرة التكنولوجية المتطورة التي أصبح من خلالها تتسلل تلك الأفكار الهدامة إلى البيوت والمنازل بشكل سهل.

 

وأضاف العناني، أن مواجهة تلك الأفكار الهدامة من خلال تكاتف مجتمعي من خلال رجال الدين والعلم لمواجهة هذه الأفكار الهدامة.

 

وأكد العناني، أنه لا يمكن مواجهة تلك الأفكار الهدامة إلا من خلال بناء الوعي العام ولذلك تسعى أكاديمية الشرطة لإعداد أبحاث وعمل دورات تدريبية لمواجهة الأفكار الهدامة بمشاركة كافة أطياف المجتمع من رجال دين وغيرهم ونظمنا ٣٦  ورشة تدريبية على مواجهة تلك الأفكار الهدامة.

 

نظمت وزارة الداخلية اليوم في مقر أكاديمية الشرطة، حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة"  تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بحضور اللواء  هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

 

وشهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشركة وعدد من رجال الدين وقيادات المجتمع المدني.

مدير مركز بحوث الشرطة رئيس اكاديمية الشرطة رجال الدين أكاديمية الشرطة

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