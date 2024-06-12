وكيل "تعليم مطروح" يشارك الطلاب ذوي الهمم احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب

شارك عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أبنائه الطلاب ذوي الهمم احتفالية مدرسة ٢٣ يوليو للتربية الفكرية باليوم العالمي للترفيه واللعب والتي أقيمت بمقر المدرسة بإشراف وتنظيم الشئون التنفيذية بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة وتوجيه عام التربية الموسيقية.

جاء ذلك بحضور محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء البلشي وكيل مديرية الشباب والرياضة وإيناس رمزي موجه عام الموسيقي وشريف طه مدير إدارة التربية الخاصة.

الفعاليات

وتابع شحاته الاحتفالية والتي استهلت بالسلام الوطني المصري ثم بعض الفقرات الغنائية الفنية التي قدمها فريق كورال تعليم مطروح والتي نالت الإشادة والثناء من الحضور

الألعاب الترفيهية

وشارك وكيل تعليم مطروح أبناءه الطلاب في ممارسة بعض الألعاب الترفيهية وسط أجواء تنافسيه بين الطلاب، موجها مدير الشؤون التنفيذية بالتوسع فى ممارسة الأنشطة التربوية على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

تكريم المتميزين

وفي ختام الاحتفالية كرم مدير المديرية الطلاب المتميزين بمدارس التربية الخاصة بالأنشطة التربوية خلال العام الدراسي.

احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب

احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب

احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب

احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب

احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب

احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب

احتفالية اليوم العالمي للترفيه واللعب