لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.. غرفة عمليات منعقدة منذ الصباح بالوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة.



حيث يستأنف الطلاب اليوم الامتحان بالمواد غير المضافة للمجموع "الاقتصاد والإحصاء".

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى التواصل المستمر مع غرف العمليات بالوزارة وغرفة عمليات المحافظة، وربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالمديرية.

وأطمأن وكيل التعليم على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان وعددها 11 لجنة وسط إجراءات تأمينية مشددة، لافتا إلى أنه حال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية لها وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.