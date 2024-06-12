"مياه المنوفية" تطلق حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى

وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، فريق إدارة التوعية لتنفيذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجميع مدن المحافظة، حيث من المتوقع زيادة في استخدامات المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحي.

وأضاف "نجيب" أن فريق التوعية يمر ميدانيًا على محلات الجزارة والمواطنين في الأسواق بمراكز المحافظة، لحثهم على التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحي والتخلص من مخلفات ذبح الأضاحي بشكل سليم مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال فترات عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن حملات التوعية التي يتم تنفيذها تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحى، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات حفاظًا على مشاريع الصرف الصحى التى تكلف الدولة ملايين الجنيهات وكذلك توعية الجزارين بالحفاظ على مياه الشرب وتقليل كميات المياه المستخدمة وعدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحى، ما يعرض العديد من المناطق للطفح ويتسبب فى معاناة للمواطنين.

وتضمنت الحملات توجيه رسائل تحث المواطنين على الحفاظ على كل نقطة مياه، وعدم إلقاء المخلفات في الصرف الصحي، واستخدام الأكياس لجمع مخلفات الأضحية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي من الانسداد، وتجنب قطع المياه لعدة ساعات حتى تتم عملية التطهير أو إصلاح الكسور والتي يتم الإبلاغ عنها مجانًا من خلال الخط الساخن 125 أو الواتس آب على رقم 01220906668.

وعلى صعيد آخر، كان قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم لمدة خمس ساعات بمدينة منوف لغسيل الشبكات.