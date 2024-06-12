محافظ مطروح يبحث سبل التعاون مع المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع اللواء حسام الشهاوي مدير المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي والمدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وحمدي السيد نائب مدير عام الاتحاد لشئون المركز الوطني وأحمد عبدربه المدير المالي للمركز الوطني، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والمهندس طارق عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، ومدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

_تمكين الشباب

جاء ذلك لبحث الأطر الأولية في التعاون المشترك بين المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي ومحافظة مطروح ومن منطلق أهمية التعليم والتدريب وتمكين الشباب ورفع مستوى الكفاءة لديهم، وتوفير الفرص العملية للتطوير والنمو الاقتصادي والإسهام في رفع مستوى المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل.

_التعليم المزدوج



شمل اللقاء التعريف بماهية التعليم المزدوج واهتمام الدولة في اتساع تطبيقه فهو تعليم فني نظامي حكومي يتلقي الطلاب فيه مواد دراسية ثقافية وفنية داخل المدرسة وتدريب عملى داخل المنشأت التدريبية، يهدف لإكساب الطلاب الجدارات المهنية الضرورية لمجال عمل المهن المقيدين بها والمطلوبة فى سوق العمل مما يتيح لهم فرص العمل المناسبة داخل مصر أو خارجها.

_نشر الثقافة والتوعية



ووجه محافظ مطروح بتوفير مقر للوحدة بمطروح والتنسيق مع المنشأت التجارية والصناعية بمطروح لتدريب الطلاب، واتخاذ الإجراءات الأزمة لدخول التعليم المزدوج في تنسيق هذا العام وتحديد الأعداد التي يتم قبولها والفصول اللازمة لها، وأهمية نشر الثقافة والتوعية والتعريف بأهمية التعليم المزدوج، موكدًا أن العمالة الفنية الماهرة تعتبر أساسية في تطوير أي اقتصاد وتلعب دورًا حيويًا في تطوير التكنولوجيا والابتكار، ويمكن لها تقديم المزيد من القيمة المضافة، لأن التعليم ودعمه بالتدريب هما الضمانة للتوظيف.

_دراسة احتياجات سوق العمل

وأشار إلى أن التعاون سيتم على جميع المستويات، مع اتحاد المستثمرين ودراسة احتياجات سوق العمل، واحتياجات الصناعة، وهذا نتاج توجيهات القيادة السياسية، لتدريب العمالة على أعلى مستوى، مؤكدًا استمرار العمل والسعي، لتحقيق ما تصبو إليه البلاد، من زيادة في الإنتاج، بالعمل والاجتهاد وتنمية المهارات، مشيرًا إلى أهمية توفير الكوادر البشرية اللازمة لجهود التنمية في مجالات التنمية المختلفة والمشروعات القومية بمطروح خاصة بمدينة العلمين والضبعة مع بدء إجراءات إنشاء مدينة صناعية جنوب فوكه.



يذكر أن المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي هو الذراع التنفيذي للاتحاد على المستوى القومي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، ويلعب دورًا اساسيًا في إدارة وتطبيق نظام التعليم والتدريب المزدوج كمقدم خدمة في إطار الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال 38 وحدة إقليمية على مستوى 24 محافظة على مستوى الجمهورية، تشرف تلك الوحدات الإقليمية على تدريب أكثر من 47000 طالب/متدرب في أكثر من 4000 منشأة تدريبية ضمن حوالي 70 تخصصًا فنيًا (صناعي – زراعي – فندقي – تجاري) بهدف تدريب طلاب التعليم الفنى وربطهم من خلال التدريب العملى بالمنشآت التدريبية، حيث تعمل الوحدة كمنسق بين الطالب والمنشأة التدريبية ووزارة التربية والتعليم، لتهيئة الطالب لبيئة العمل الفعلية من خلال التدريب على 59 تخصص حسب طبيعة وحاجة كل محافظة لتوفير الكوادر البشرية اللازمة والمدربة مؤهلة علميًا وعمليًا وبما يفيد المجتمع المحلي.



لمزيد من المعلومات حول المركز الوطنى للتعليم المزدوج التكنولوجي والفرص المتاحة يمكنكم تحميل الرابط التالي

https://storageaccount4upload.blob.core.windows.net/uploadfiles/DS%20Manual.pdf

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء