"تعليم الغربية": تواجد جميع الملاحظين في أماكنهم ولم يتم تسجيل حالة غياب

أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع الطلاب دخلوا إلى امتحان الاقتصاد اليوم قبلها بوقت كافي وأن جميع الملاحظين متواجدين في أماكنهم ولم يتم تسجيل حالة غياب.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجان تسير بكل سهولة ويسر ولا يوجد أي شيء يعكر صفو الامتحان

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كامل.