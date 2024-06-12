حبس المتهمين في واقعة مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالإسكندرية 15 يوما

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس مالك فيلا وخفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتنقيب عن الآثار بمنطقة البيطاش بحي العجمي غرب المدينة، والتسبب في مصرع 3 أشخاص صعقا بالتيار الكهربائي، وتشريح جثث المتوفيين لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ناتج الحفر، وتشكيل لجنة من مديرية الآثار لمعاينة الموقع والتحفظ عليه.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة 3 عمال داخل فيلا بشارع الحنفية بمنطقة البيطاش بدائرة القسم، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين وجود حفرة عمقها 13 مترًا وأدوات حفر بالفيلا المشار إليها بداخلها 3 جثث، فيما أوضح الخفير الخاص أن مالك الفيلا استعان به والمتوفين الثلاثة للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.



وأضاف الخفير في التحقيقات، أن المتوفين أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بالحفرة المُشار إليها صعقهم التيار الكهربائي، تم وضع حراسة مشددة على الفيلا ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



ووفقا لشهود عيان، الواقعة ليست الأولى التي تشهدها الفيلا المذكورة إذ جرى ضبط واقعة مماثلة للتنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة بداخلها العام الماضي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بمعاقبة حضوريا لجميع المتهمين ما عدا الأول غيابيا بمعاقبة "خ.ا.خ" بالسجن لمدة 7 سنوات، والسجن لـ10 متهمين آخرين لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بلاغ بقيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 765 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم للتنقيب عن الآثار أسفل محل ملك المتهم الأول، بدائرة القسم.

المتهم استعان بالآخرين للتنقيب أسفل منزله

كشفت التحقيقات، قيام المتهم "خ.ا.خ" صاحب محل بالاتفاق مع 10 متهمين آخرين هم كل من "م.م.م" و"ع.م.أ" و"ع.م.م" و"م.ف.ح" و"و.ع.ع" و"م.ع.م" و"م.م.ع" و"ا.م.ع" و"م.ع.ح" و"م.ح.ب" بأعمال حفر أسفل المحل ملك المتهم الأول، وأن الحفر الموجود بغرض التنقيب عن الآثار من طريقة الحفر خلسة والادوات المستخدمة وأن الحفر محل الواقعة بعمق 6 أمتار أسفل المحل وناتج عن ذلك كميات من الردم وكشفت اللجنة المكلفة من الهيئة القومية لآثار أن المحل المتواجد به الواقعة بفتحه 3.5 متر ممتد بفتحه أخرى باتجاه مساكن سوق الجمعة وبالاستعلام من إدارة المساحة والاملاك بمنطقة آثار الإسكندرية ان كافة أحياء الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار وأن المحل الذي يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع على بعد 550 مترا من منطقة كوم الناضورة الأثرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.